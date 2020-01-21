خبراء أمميون: لا دليل على وجود قوات سودانية تقاتل في ليبيا

أعلن خبراء بالأمم المتحدة، أنهم لم يجدوا "أدلة موثوقا بها" تؤكد ما أوردته وسائل إعلام ليبية عن وجود قوات عسكرية سودانية تقاتل مع قوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر.

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وفندت مجوعة من الخبراء الأمميين في تقرير نشر الاثنين هذه الادعاءات، ووصفتها بأنها مزاعم لا أدلة عليها، وذكرت أن "المجموعة ليس لديها أي دليل موثوق به على وجود قوات الدعم السريع في ليبيا". ومع ذلك، أكدت في الوقت نفسه، أن الكثير من المقاتلين العرب المتحدرين من دارفور، الإقليم الواقع في غرب السودان والغارق منذ 2003 في حرب أهلية، ومن تشاد المجاورة يقاتلون في ليبيا كأفراد "مرتزقة".

كما أكد التقرير أن عددا من الجماعات المسلحة في دارفور منخرط في الحرب الدائرة في ليبيا و"شاركت في العديد من العمليات العسكرية" إلى جانب المتحاربين في هذا البلد.

وكانت وسائل إعلام ليبية أفادت في الأشهر الأخيرة أن مئات من عناصر "قوات الدعم السريع"، القوات شبه العسكرية التي تنضوي رسميا تحت قيادة القوات المسلحة السودانية، تم إرسالهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات حفتر في الهجوم الذي يشنه للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني.

المصدر "أ ف ب"