تركيا: سنفعل في ليبيا ما فعلناه في سوريا

شدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الأحد، أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب أشقائها في ليبيا حتى تحقيق السلام والطمأنينة والأمن كما فعلت في سوريا.

وجاءت تصريحات خلوصي أكار خلال مراسم إنزال الغواصة الحديثة محلية الصنع "بيري رئيس" إلى الماء بولاية قوجه إيلي (شمال غرب).

وأكد وزير الدفاع التركي أن مذكرتي التفاهم المبرمتين بين تركيا وليبيا تتمتعان بأهمية استراتيجية على صعيد حماية الحقوق والمصالح لدى كلا البلدين.

وقال إن هذه الخطوات اتخذت بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي لتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

وأوضح أكار أن الإجراءات المتخذة من جانب تركيا مؤخرا أظهرت بأنه لن يتم السماح بفرض أمر واقع في المنطقة، مبينا أنها ضمنت حماية حقوق ومصالح تركيا وليبيا.

وصرح أيضا بأن تركيا ستواصل العمل مع ليبيا في إطار التعاون الأمني والعسكري، لافتا إلى وجود روابط تاريخية وثقافية واقتصادية متجذرة بين البلدين.

جدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقع في 27 نوفمبر 2019، مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

المصدر: الأناضول