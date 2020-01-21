بومبيو يشيد بوصم "حزب الله" بالإرهاب

أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بتصنيف بعض دول أمريكا الجنوبية "حزب الله" اللبناني منظمة إرهابية.

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وقال رأس الدبلوماسية الأمريكية عبر حسابه على "تويتر" في وقت متأخر من مساء الاثنين: "نشيد بإعلان كولومبيا وهندوراس وغواتيمالا تصنيف حزب الله المدعوم من إيران منظمة إرهابية".

وأضاف: "حزب الله وغيره من الجماعات الإرهابية العابرة للحدود لا يزالون ناشطين في المنطقة"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة سوف تواصل حشد الدعم الدولي لمواجهة هذه التهديدات".

We applaud the announcements of Colombia, Honduras, and Guatemala to designate #Iran-backed #Hizballah a terrorist organization. It and other transnational terrorist groups remain active in the region. The U.S. continues to rally international support to counter these threats. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) ٢٠ يناير ٢٠٢٠

وكان نائب وزير الأمن في هندوراس قال إن حكومة بلاده أعلنت رسميا تصنيفها لجماعة "حزب الله" اللبنانية المدعومة من إيران بأنها منظمة إرهابية، كما أعلنت الخزانة البريطانية، يوم الجمعة الماضي أنها صنفت الحزب بالكامل منظمة إرهابية بموجب قواعد الإرهاب والتمويل الإرهابي وبالتالي سيتم تجميد أصوله.

وتقود الولايات المتحدة حملة عالمية لتصنيف "حزب الله" كمنظمة إرهابية وتعمد لترغيب وترهيب الدول الأجنبية من أجل اعتماد هذا التصنيف، وقد دعا وزير الخارجية الأمريكي يوم السبت الماضي "جميع الدول" إلى تصنيفه منظمة إرهابية.

On this 5 year anniversary of prosecutor Alberto Nisman’s death, we remember the 1994 AMIA Jewish center attack in Buenos Aires and his tireless efforts to bring the perpetrators to justice. We call on all nations to designate #Hizballah as the terrorist organization it is. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) ١٨ يناير ٢٠٢٠

وكتب بومبيو في حسابه على "تويتر" "في ذكرى مرور خمس سنوات على وفاة المدعي العام ألبرتو نيسمان، نتذكر هجوم المركز اليهودي في العام 1994 في بوينس آيرس، وجهوده الكبيرة لتقديم الجناة إلى العدالة. ندعو جميع الدول إلى تصنيف حزب الله منظمة إرهابية".

المصدر: RT