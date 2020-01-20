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هندوراس تصنف "حزب الله" "منظمة إرهابية"

أخبار العالم العربي

هندوراس تصنف
Reuters
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أعلن نائب وزير الأمن في هندوراس حسب "رويترز"، أن حكومة بلاده أعلنت رسميا تصنيف "جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران"، "منظمة إرهابية".

من جانبها، رحبت إسرائيل بقرار حكومة ‎هندوراس، واعتبرته "خطوة هامة في الحرب العالمية ضد الإرهاب".

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وقالت إن هندوراس تسير على درب دول سبقتها بهذا القرار، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والأرجنتين وباراغواي، مؤكدة أنها تواصل الاتصال مع دول أخرى مثل ألمانيا والبرازيل وأستراليا، بما يخدم اتخاذ قرارات مثل هذا.

المصدر: وكالات

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