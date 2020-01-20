بومبيو لا يستبعد فرض عقوبات جديدة على من يدعم حكومة مادورو

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بعد لقائه مع زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو في بوغوتا، أنه لا يستبعد أن تفرض بلاده عقوبات جديدة على كل من يدعم حكومة مادورو.

وأضاف بومبيو للصحفيين يوم الاثنين، ردا على سؤال هل تعتزم واشنطن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا لدعمها حكومة نيكولاس مادورو: "نحن لا نناقش عقوبات محددة، لكن لا ينبغي لأحد أن يشك ولو للحظة واحدة في أن الولايات المتحدة لم تنته من فرض العقوبات".

وأكد الوزير الأمريكي، أن واشنطن "ستتخذ مزيدا من الإجراءات لدعم الرئيس غوايدو وشعب فنزويلا".

وتمر فنزويلا منذ العام 2018 بأزمة سياسية حادة تمحورت حول مواجهة بين سلطة الرئيس نيكولاس مادورو، والجمعية الوطنية، أي البرلمان، ذات الأغلبية المعارضة، مصحوبة باحتجاجات واسعة ضد الحكومة على خلفية استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

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وفيما أعربت روسيا والصين عن دعمهما للسلطات الشرعية في البلاد، كانت الولايات المتحدة الداعم الأكبر للمعارضة الفنزويلية بقيادة خوان غوايدو، الذي أقالته المحكمة العليا من رئاسة الجمعية الوطنية، ليعلن نفسه في 23 يناير 2019، "رئيسا انتقاليا" لفنزويلا في خطوة يقول إنها تجري بالتوافق مع الدستور، متعهدا بإجراء انتخابات رئاسية "ديمقراطية"، بعد أن فاز مادورو في السباق الرئاسي السابق.

المصدر: تاس