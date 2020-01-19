غوايدو في كولومبيا للقاء بومبيو

وصل المعارض الفنزويلي خوان غوايدو إلى كولومبيا، حيث من المنتظر أن يلتقي بوزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو.

وكتب غوايدو على "تويتر": "أنا في كولومبيا فعلا... أشكر الرئيس الكولومبي إيفان دوكي على دعمي في معركتي.. سنوجد الظروف التي ستقودنا إلى الحرية"، معربا عن أمله في عودته إلى فنزويلا "مع كثير من الأخبار الجيدة".

Ya en #Colombia, agradecido con el Presidente @IvanDuque por su apoyo a la lucha del pueblo venezolano.



Generaremos las condiciones que nos conducirán a la Libertad. Y les aseguro que la vuelta a nuestro país estará llena de buenas noticias.



¡Vamos Venezuela! https://t.co/dqvKldnoQm — Juan Guaidó (@jguaido) 19 января 2020 г.

بدوره، كتب دوكي على "تويتر"، أنه "سيعقد اجتماع عمل مع غوايدو".

Lo que Nicolás Maduro pretende hacer con el partido Primero Justicia @Pr1meroJusticia es otra de sus acciones para seguir destruyendo las Instituciones democráticas de Venezuela. Es un ataque a la pluralidad y al pensamiento crítico. — Stalin González (@stalin_gonzalez) 17 января 2020 г.

وغوايدو الذي أعيد انتخابه في الخامس من يناير الجاري على رأس البرلمان الهيئة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة في فنزويلا، يحاول منذ عام الإطاحة بالرئيس الشرعي للبلاد نيكولاس مادورو مدعوما من واشنطن وحلفائها بلا جدوى.

المصدر: أ ف ب