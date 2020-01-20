نتنياهو: سأبحث مع بوتين العفو عن مواطنتنا المدانة في روسيا

أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والدة الإسرائيلية نعمة يساكر المدانة في روسيا بتهريب المخدرات، بأنه يعتزم إثارة قضية العفو عن ابنتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال نتنياهو: "التقيت اليوم مع والدة نعمة، عانقتها نيابة عنا جميعا وقلت، كما أعلن المتحدث باسم الكرملين اليوم، إنني أتطلع إلى رؤية الرئيس بوتين يوم الخميس (23 يناير) والتحدث معه عن العفو عن نعمة".

وأضاف: "أنا مثلكم، أتمنى الحصول على الأخبار الجيدة".

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وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، إن الكرملين يتوقع أن يتم طرح موضوع العفو عن المواطنة الإسرائيلية الأمريكية نعمة يساكر، خلال اللقاءات التي سيجريها الرئيس بوتين هذا الأسبوع مع القيادة الإسرائيلية، لكن بيسكوف، رفض التعليق على ما إذا كان سيتم العفو عن الفتاة.

في 11 سبتمبر، دانت محكمة مدينة خيمكي بضواحي موسكو، يساكر بتهمة تهريب المخدرات، وذلك بعد العثور على 9.6 غرام من مادة الحشيش بحوزتها لدى تفتيش حقيبتها في مطار "شيريميتيفو" الدولي في أبريل الماضي، وحكمت عليها بالسجن 7.5 سنة.

المصدر: تاس