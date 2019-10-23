مراسل RT يزور الشابة الإسرائيلية المدانة في روسيا بتهمة تهريب المخدرات

زار دانييل لوماكين، مراسل RT وعضو اللجنة الاجتماعية لمراقبة مراكز الاحتجاز والإصلاح بمقاطعة موسكو، الشابة الإسرائيلية الأمريكية، نعمة يساكر، المدانة في روسيا بتهمة تهريب المخدرات.

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وأفاد لوماكين بأن يساكر (25 عاما) وضعت في زنزانة مع ثلاث فتيات يتحدثن قليلا باللغة الإنجليزية، ما يتيح لها التواصل مع عاملي مركز الاحتجاز الاحتياطي، حيث تنتظر حكم الاستئناف في قضيتها.

وكشفت يساكر أنها تفتقد في محبسها لقاء حاخام، علما أنه ليس هناك اتفاق بين مصلحة مراكز الإصلاح الروسية والطائفة اليهودية في روسيا بهذا الشأن، ولا يمكن لرجال الدين اليهود أن يزوروا السجناء إلا في مواعيد الزيارات الدورية.

فيما أكدت إدارة مركز الاحتجاز الاحتياطي أنها أعطت إذنا لزيارة حاخام ليساكر، لكن لم يزرها أحد في اليوم المحدد.

وقالت يساكر، التي تحمل الجنسية المزدوجة الإسرائيلية والأمريكية، إن دبلوماسيين أمريكيين زاروها أكثر من مرة، فيما لم يزرها أي موظف من السفارة الإسرائيلية سوى مرة واحدة، بعد احتجازها في الربيع الماضي.

وفي 11 سبتمبر، أدانت محكمة في مدينة خيمكي بضواحي موسكو يساكر بتهمة تهريب المخدرات، وذلك بعد العثور على 9.6 غرام من مادة الحشيش بحوزتها، وذلك لدى تفتيش حقيبتها في مطار "شيريميتيفو" الدولي، في أبريل الماضي.

ونددت إسرائيل بالحكم الصادر بحق يساكر بالسجن 7.5 عام، والذي وصفته بـ "القاسي وغير المتناسب مع الجرم".

وكان الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، وجه رسالة إلى نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، طلب منه فيها العفو عن يساكر.

المصدر: RT