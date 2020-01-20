واشنطن ترسل قاذفة استراتيجية أخرى إلى قاعدتها في المحيط الهندي

أرسلت الولايات المتحدة على خلفية التوتر مع إيران، قاذفة استراتيجية أخرى من طراز B-52H إلى قاعدتها الجوية في جزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي.

وذكرت بيانات المراقبة من مواقع غربية تهتم بحركة الطيران الحربي، أن هذه القاذفة القادرة على حمل صواريخ مجنحة ومزودة برؤوس نووية، نفذت رحلتها من قاعدة باركسديل الجوية في ولاية لويزيانا إلى جزيرة دييغو غارسيا.

وأشارت المواقع، إلى أنه كانت توجد قبل ذلك في قاعدة دييغو غارسيا، قاذفتان استراتيجيتان من نفس الطراز تم إرسالهما إلى هناك بعد القصف الصاروخي الإيراني للقاعدتين الأمريكيتين في العراق.

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وتأجج التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بعد اغتيال الجيش الأمريكي قائد فليق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد مطلع يناير، ورد إيران على ذلك بقصف صاروخي استهدف قاعدتين أمريكيتين في العراق.

المصدر: إنترفاكس