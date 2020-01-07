أمريكا ترسل قاذفات ثقيلة إلى المحيط الهندي تحسبا لهجوم إيراني محتمل

كشف مسؤولون كبار في البنتاغون لشبكة "فوكس نيوز"، أن الولايات المتحدة ستنقل قريبا ست قاذفات استراتيجية من طراز "بي 52" إلى إحدى الجزر في المحيط الهندي تحسبا لهجوم إيراني محتمل.

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واعتبروا أن تحريك وزارة الدفاع الأمريكية هذه القاذفات، يأتي تحسبا لهجوم إيراني محتمل، على خلفية قتل الجيش الأمريكي لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.

ويأتي هذا التحرك بعد أن ألمح وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إلى أن الجيش الأمريكي لن ينتهك قوانين الصراع المسلح باستهداف مواقع ثقافية إيرانية، رغم تهديد الرئيس دونالد ترامب بضربها.

وفي إشارة لتصاعد التوتر القائم بين الولايات المتحدة وإيران رفضت واشنطن منح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تأشيرة دخول لحضور اجتماع مجلس الأمن الدولي المقرر عقده في نيويورك بعد غد الخميس.

وقالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية نقلا عن ثلاثة مصادر دبلوماسية، أن ظريف طلب الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة قبل أسابيع لحضور الاجتماع، الذي سيكون الأول في مجلس الأمن بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

يشار إلى أنه بموجب اتفاقية عام 1947، يجب أن تسمح الولايات المتحدة للمسؤولين الأجانب بدخول أراضيها للقيام بأعمال لها علاقة بالأمم المتحدة.

المصدر: "مكان"