مراسلنا: طهران وكييف تتفقان على نقل حطام الطائرة المنكوبة إلى أوكرانيا

أفاد مراسلنا في إيران باتفاق طهران وكييف على نقل كافة حطام الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران إلى أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" عن مكتب الرئاسة الأوكرانية، أن الجانبين الأوكراني والإيراني وافقا على نقل جميع القطع المتبقية من الطائرة المنكوبة.

كما أعلن مكتب الرئاسة الأوكرانية، أن وزير الطرق الإيراني محمد إسلامي الذي يزور كييف بهدف بحث حادث الطائرة المنكوبة، التقى يوم الاثنين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

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وأعلن زيلينسكي خلال اللقاء أن إيران عملت بما وعدت به بشأن التحقيق حول أسباب الحادث وقال في هذا الإطار إنه تم إنجاز جميع ما تم الحديث عنه مع الرئيس الإيراني.

وجرى خلال الاجتماع بحث مسألة نقل أنظمة تسجيل معلومات الطائرة المنكوبة، وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا لديها القدرة والتكنولوجيا اللازمين لفك شفرة المعلومات في هذه الأنظمة.

المصدر: RT + وكالات