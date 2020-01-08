وزراة الخارجية الأوكرانية تكشف جنسيات قتلى الطائرة المنكوبة في طهران
كشفت وزارة الخارجية الأوكرانية عن جنسيات قتلى الطائرة المنكوبة في طهران فجر اليوم.
ونشر وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستايكو، تغريدة على "تويتر" توضح أنه من بين القتلى:
82 إيرانيا
63 كنديا
11 أوكرانيا
10 سويديا
4 أفغان
3 ألمان
3 بريطانيين
Наразі нам відома наступна інформація щодо країн походження загиблих в катастрофі #PS752:— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 8 janvier 2020
Іран - 82;
Канада - 63;
Україна - 2 + 9(екіпаж);
Швеція - 10;
Афганістан - 4;
ФРН - 3;
Велика Британія - 3.
Висловлюємо наші співчуття. Українська влада продовжує розслідування.
وكانت مؤسسة الطيران الإيرانية أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن غالبية ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة إيرانيون، فيما أشارت منظمة الطوارئ الإيرانية إلى أن 145 راكبا على متنها إيرانيون.
المصدر: "تويتر" + وكالات