وزراة الخارجية الأوكرانية تكشف جنسيات قتلى الطائرة المنكوبة في طهران

كشفت وزارة الخارجية الأوكرانية عن جنسيات قتلى الطائرة المنكوبة في طهران فجر اليوم.

ونشر وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستايكو، تغريدة على "تويتر" توضح أنه من بين القتلى:

82 إيرانيا

63 كنديا

11 أوكرانيا

10 سويديا

4 أفغان

3 ألمان

3 بريطانيين

Наразі нам відома наступна інформація щодо країн походження загиблих в катастрофі #PS752:

Іран - 82;

Канада - 63;

Україна - 2 + 9(екіпаж);

Швеція - 10;

Афганістан - 4;

ФРН - 3;

Велика Британія - 3.

Висловлюємо наші співчуття. Українська влада продовжує розслідування. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 8 janvier 2020

وكانت مؤسسة الطيران الإيرانية أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن غالبية ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة إيرانيون، فيما أشارت منظمة الطوارئ الإيرانية إلى أن 145 راكبا على متنها إيرانيون.

المصدر: "تويتر" + وكالات