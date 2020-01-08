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وزراة الخارجية الأوكرانية تكشف جنسيات قتلى الطائرة المنكوبة في طهران

أخبار العالم

وزراة الخارجية الأوكرانية تكشف جنسيات قتلى الطائرة المنكوبة في طهران
Reuters
تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران
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كشفت وزارة الخارجية الأوكرانية عن جنسيات قتلى الطائرة المنكوبة في طهران فجر اليوم.

ونشر وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستايكو، تغريدة على "تويتر" توضح أنه من بين القتلى:

82 إيرانيا

63 كنديا

11 أوكرانيا

10 سويديا

4 أفغان

3 ألمان

3 بريطانيين

وكانت مؤسسة الطيران الإيرانية أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن غالبية ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة إيرانيون، فيما أشارت منظمة الطوارئ الإيرانية إلى أن 145 راكبا على متنها إيرانيون.

المصدر: "تويتر" + وكالات

 

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