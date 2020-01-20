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طوكيو تجدد تمسكها بإبرام السلام مع روسيا

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طوكيو تجدد تمسكها بإبرام السلام مع روسيا
Reuters
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أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مجددا، أن مسار اليابان نحو حل المشكلة الإقليمية، وإبرام معاهدة السلام مع روسيا، ثابت لم يتغير.

وقال خلال الجلسة الدورية لبرلمان البلاد: "سنسرع عملية المفاوضات على أساس الإعلان المشترك لعام 1956، وسنحل القضية الإقليمية ونبرم معاهدة السلام. هذا المسار ثابت ولن نحيد عنه".

وأكد شينزو آبي، أنه مصمم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "على السير بهذه القضية حتى النهاية".

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وتطالب اليابان بجزر الكوريل الجنوبية الروسية كوناشير وشيكوتان وإيتوروب وهابوماي، وتستند بذلك إلى المعاهدة الثنائية للتجارة والحدود لعام 1855، فيما تؤكد روسيا أن الجزر جزء لا يتجزأ من أراضيها، وعائديتها تقررت بموجب نتائج الحرب العالمية الثانية.

المصدر: نوفوستي

 

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