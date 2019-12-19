بوتين: نريد نوعا من "التعادل" مع اليابان حول قضية جزر الكوريل

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو تريد إبرام معاهدة سلام مع طوكيو، مشيرا إلى أنها يجب أن تؤسس لنوع من التعادل بين البلدين.

وقال بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي في موسكو اليوم الخميس، إن احتمال نصب صواريخ أمريكية في منطقة الكوريل، لا يمكن أن يكون خارج حسابات القيادة الروسية في مفاوضاتها مع اليابان حول معاهدة السلام، لكنه أشار إلى أن موسكو تسعى لإيجاد حل لهذه المشكلة.

وللإشارة إلى شكل التسوية التي يجب إيجادها للخلاف بين موسكو وطوكيو حول الكوريل، استخدم بوتين مصطلحا من رياضة الجودو معناه "تعادل"، معتبرا أنه يجب أن يكون مقبولا للرأي العام في كلا البلدين.

وتعليقا على مخاوف اليابان من قيام حلف روسي صيني عسكري، قال بوتين إن التعاون بين موسكو وبكين في المجال العسكري يتطور فعلا، لكن ذلك يجري وسط تبلور تحالف إقليمي أطرافه طوكيو وسيؤول وواشنطن.

وشدد بوتين على أن نظام الإنذار بالهجوم الصاروخي، الذي تعاون روسيا الصين في تطويره، يحمل طبيعة دفاعية بحتة، ولا يمثل تهديدا للآخرين.

المصدر: وكالات