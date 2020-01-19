إسرائيل تنشر نظام استشعار جديدا خاصا برصد الأنفاق عند حدود لبنان

أعلنت إسرائيل اليوم الأحد عن شروعها في إقامة نظام جديد خاص برصد الأنفاق تحت الأرضية عند حدود لبنان.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، على حسابه في "تويتر" أن الجيش بدأ اليوم بنشر بنية تحتية تكنولوجية خاصة بكشف ورصد مواقع حفر تحت الأرض في منطقة مسغاف عام، في مقابل قرية عديسة، ومن المخطط أن تتوسع هذه الأنشطة إلى مناطق أخرى على طول الحدود "وفقا للحاجات العملياتية ولتقدير الوضع".

تبدأ الأعمال اليوم في منطقة #مسغاف_عام في مقابل قرية #عديسة حيث من المخطط ان تتوسع إلى مناطق أخرى على طول الحدود مع #لبنان وفقًا للحاجات العملياتية ولتقدير الوضع.



جميع النشاطات ستتم على الجانب الإسرائيلي من الحدود. pic.twitter.com/teosNw2XLs — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 19, 2020

ولفت المتحدث إلى أن هذه البنية تستند إلى تكنولوجيا فريدة من نوعها تمت ملاءمتها لتضاريس الأرض عند حدود إسرائيل الشمالية، مشيرا إلى أن جميع الأنشطة ستجري حصرا على الجانب الإسرائيلي من الحدود.

وذكر أدرعي أن إقامة النظام الجديد، بعد عام من اكتشاف وتدمير إسرائيل ستة أنفاق هجومية عابرة للحدود حفرها "حزب الله" اللبناني ضمن إطار عملية "درع الشمال"، هي "خطوة وقائية وبمثابة ورقة أمان" ولم يسبقها ورود معلومات جديدة عن أنفاق أخرى.

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وأكد المتحدث الآخر باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن هذه الخطوة تأتي بعد إحراز تقدم في تطوير تكنولوجيا الاستشعار الحديثة وسلسلة اختبارات ناجحة لها، ما أتاح ببدء استخدامها.

ولفت المتحدث إلى أن أجهزة الاستشعار الجديدة تجمع البيانات الصوتية والاهتزازية على حد سواء، ومن المتوقع أن تستغرق أعمال نشرها في مسغاف عام بضعة أسابيع، فيما سيتطلب إكمال الخطة بالكامل عدة أشهر.

وصرح كونريكوس بأن الجيش الإسرائيلي أبلغ قوة حفظ السلام الأممية في لبنان "اليونيفيل" عن خططه.

المصدر: RT + تايمز أوف إسرائيل