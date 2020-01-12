إسرائيل تعلن نجاح اختبارات نسخة محدثة من "القبة الحديدية"

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن إكمالها بنجاح سلسلة اختبارات لنسخة محدثة بشكل ملموس من منظومة "القبة الحديدية" الصاروخية للدفاع الجوي.

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وأعلن بيني يونغمان، نائب رئيس شركة "رافائيل" التي شاركت أيضا في الاختبارات، أن التجارب "توجت بالنجاح التام"، حيث تمكنت المنظومة من اعتراض جميع التهديدات الافتراضية.

وتعهد رئيس منظمة الدفاع الصاروخي في وزارة الدفاع، موشيه باتل، بأن المنظومة المحدثة ستدخل الخدمة قريبا، مشددا على أن الدفاعات الجوية في الجيش الإسرائيلي ستصبح بذلك مجهزة لمواجهة أي تهديدات جديدة في المنطقة.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن ذلك يأتي بعد عشر سنوات من انتهاء اختبارات "القبة الحديدية"، مؤكدة أن المنظومة الدفاعية نفذت منذ ذلك الحين أكثر من 2.4 ألف عملية اعتراض ناجحة، مع نسبة نجاح تتجاوز 85%.

وجاء ذلك بعد أيام من إعلان وزارة الدفاع الإسرائيلية عن تحقيقها اختراقا في تطوير منظومة ليزر جديدة خاصة باعتراض الصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة الصغيرة، مشيرة إلى أن هذه المنظومة الجديدة لن تستبدل "القبة الحديدية" بل ستكون مكملة لها.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل