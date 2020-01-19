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طهران تتراجع عن نيتها تسليم كييف الصندوقين الأسودين

أخبار العالم

طهران تتراجع عن نيتها تسليم كييف الصندوقين الأسودين
AFP AFP IRAN PRESS
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أعلنت هيئة الطيران المدني الإيراني، أن الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة لا يزالان بحوزة إيران، وأنها ولا نخطط لإرسالهما إلى أوكرانيا.

وقال حسن رضائي فر، مدير دائرة التحقيق في الحوادث في منظمة الطيران المدني الإيراني، اليوم الأحد: "نسعى لتحليل معلومات الصندوق الأسود في إيران والخيارات الأخرى هي إرساله إلى أوكرانيا وفرنسا، لكننا لم نقرر إرساله حتى الآن".

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وينافي هذا الموقف ما ورد في تصريح أدلى به رضائي فر أمس السبت، عندما قال إن الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني عن طريق الخطأ في 8 يناير، سيتم تسليمهما لكييف ‏لتحليل تسجيلاتهما، لاستحالة تحليل بيانات الصندوقين في إيران.

المصدر: وكالات

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