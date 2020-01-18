طهران تؤكد نيتها تسليم صندوقي الطائرة الأوكرانية المنكوبة الأسودين

أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية، أن الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني عن طريق الخطأ، سيتم تسليمهما لكييف ‏لتحليل تسجيلاتهما.

وقال رئيس لجنة الحوادث الجوية في منظمة الطيران المدني الإيرانية حسن رضائي فر، في تصريحات لوكالة "تسنيم" اليوم السبت: "سوف يتم تحويل الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى الجانب الأوكراني ‏لتحليل معلوماتهما"​​​.

وأوضح أن القرار اتخذ بعد اجتماعات مع المحققين الأوكرانيين في طهران، مؤكدا أنه "لا يمكن تحليل محتويات الصندوقين في إيران، لذا سيتم تسليمهما للجانب الأوكراني".

وأضاف: "سيتم الاستفادة من الخبرات الفرنسية والكندية والأوكرانية لتحليل معلومات الصندوقين في كييف.. إذا لم يستطع الخبراء الفرنسيون والأوكرانيون والكنديون تحليل الصندوقين في كييف، سيتم تحويلهما إلى فرنسا".

وتحطت الطائرة في الـ8 من يناير الجاري جراء إصابتها بصاروخ أطلقته القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني قرب مطار الإمام الخميني في طهران "عن غير قصد نتيجة لخطأ بشري" ظنا أنها "صاروخ مجنح معاد"، ولم ينج أحد من ركاب وطاقم الطائرة في الحادث، وعددهم 176 شخصا.

المصدر: وكالات