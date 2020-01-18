تقرير: إعفاء وزير خارجية كوريا الشمالية من منصبه

أفاد موقع NK News الإخباري الذي يتخذ من سيئول مقرا له بأن وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو، أعفي من منصبه.

ونقل الموقع عن مصادره في بيونغ يانغ تأكيدها أن الإعلان رسميا عن اسم خليفة الوزير المقال من المتوقع أن يتم حتى الخميس المقبل تقريبا.

ووصف الموقع إقالة ري تعديلا سياسيا كبيرا سيكون له تأثير ملموس على النهج الخارجي لكوريا الشمالية.

من جانبها، أشارت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية إلى ضرورة توخي الحذر في تقييم أي تغير لصفة ري، الدبلوماسي المخضرم الذي تولى على مدى سنين مناصب مهمة خاصة بالعلاقات مع الغرب، بما في ذلك منصب سفير بيونغ يانغ لدى لندن.

ولم يحضر ري هذا العام، لأول مرة منذ توليه حقيبة وزارة الخارجية عام 2016، أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي.

المصدر: NK News + رويترز