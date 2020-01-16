ضبط عدد قياسي من الأسلحة في مطارات أمريكية عام 2019

ضبطت السلطات الأمريكية قرابة 4500 قطعة سلاح خلال عمليات التفتيش الأمني في المطارات عام 2109 في رقم قياسي من نوعه، وفق ما أعلن مسؤولون الأربعاء.

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ويزيد هذا الرقم بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه، وهو الأعلى خلال 18 عاما من تاريخ إدارة سلامة النقل الأمريكية.

ووفق ما أعلنت إدارة سلامة النقل في بيان، فإن من بين 4432 قطعة سلاح عثر عليها إما في حقائب الأمتعة المحمولة أومع الركاب أنفسهم، كان 87 بالمئة منها محشوا.

وقال المسؤول في إدارة سلامة النقل ديفيد بيكوسكي "إن التزايد المستمر في عدد الأسلحة النارية التي يحضرها الركاب إلى النقاط الأمنية في المطارات مقلق جدا".

وضبطت تلك الأسلحة في نقاط تفتيش في 278 مطارا في أنحاء الولايات المتحدة، وفي مقدمتها أتلانتا (323) ودالاس/فورت وورث (217) ودنفر (140).

وإحضار قطعة سلاح إلى نقطة تفتيش جريمة يمكن أن يعاقب عليها بغرامة تصل إلى 13 ألف دولار، غير أنه يمكن نقل الأسلحة في الأمتعة المسجلة في حال اتباع الاجراءات المطلوبة.

ووفق ما أفادت الوكالة الفرنسية، فقد ضبطت عناصر إدارة سلامة النقل في بالتيمور في يوليو، قاذفة صواريخ مع عنصر في الجيش الأمريكي كان يريد إحضارها من الكويت كقطعة تذكارية، ولم تكن قطعة السلاح هذه تعمل.

المصدر: أ ف ب