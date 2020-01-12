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احتجاجات إيران تستمر.. شعارات ضد السلطات وشرطة طهران تفرق المظاهرات بالغاز المسيل للدموع

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احتجاجات إيران تستمر.. شعارات ضد السلطات وشرطة طهران تفرق المظاهرات بالغاز المسيل للدموع
RT
محتجون في طهران
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تشهد العاصمة الإيرانية طهران وعدة مدن أخرى في البلاد، لليوم الثاني على التوالي، موجة احتجاجات على خلفية اعتراف سلطات إيران بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، يوم 8 يناير.

وخرج مئات المتظاهرين، اليوم الأحد، في شوارع طهران للاحتجاج، بينما استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات.

وبدأت مسيرة المحتجين في ساحة آزادي وسط العاصمة تلبية لدعوات تظاهر من قبل ناشطين معارضين للسلطات، ورفع بعض المتظاهرين شعارات سياسية ضد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، كما رددوا "الموت للديكتاتور".

كما رفع المحتجون في محطات ميترو الأنفاق في العاصمة شعارات مماثلة وأخرى بين رجال الدين والسلطات بينها "سأقتل من قتل أخي".

وجرت احتجاجات مماثلة، الأحد، في عدد من المدن الأخرى بينها سنندج، عاصمة إقليم كردستان، ومشهد وزنجان وأصفهان وبابل وسمنان وقزوين.

المصدر: RT

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