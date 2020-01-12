تغريدات: المحتجون يخرجون مجددا في إيران ويهتفون ضد السلطات

أشارت تغريدات على "تويتر" إلى أن عشرات المحتجين احتشدوا لليوم الثاني في إيران، اليوم الأحد، مرددين هتافات مناهضة للسلطات في أعقاب إقرار الجيش بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية.

وكانت وسائل إعلام مرتبطة بالدولة أفادت بخروج احتجاجات مساء أمس السبت بعد أن اعترف الحرس الثوري الإيراني بمسؤوليته عن إسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية ومقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصا (غالبيتهم من الإيرانيين أو من أصول إيرانية).

Protests continue in Tehran. Protesters are chanting many of the same slogans from #IranProtests of November 2019



They're chanting: "The regime told us our enemy is the US. But actually, our enemy is right here" [in reference to the regime itself]. pic.twitter.com/OjoMw2PMI2 — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) 11 января 2020 г.

Jan 12 - Damghan, northern #Iran

(East of Tehran)

Damghan University students chanting:

"Commander in chief, resign, resign!"

Protests across Iran specifically targeting the regime dictator @khamenei_ir.#IranProtestspic.twitter.com/7VPGzyLApv — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) 12 января 2020 г.

وهتف المحتجون الذين احتشدوا في شارع أمام جامعة في طهران "يكذبون ويقولون إن عدونا أمريكا، عدونا هنا".

المصدر: "رويترز"