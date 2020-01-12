تضارب تصريحات ترامب وبومبيو يشعل جدل "مبررات اغتيال سليماني"

أدلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووزير خارجيته، مايك بومبيو، بتصريحات متضاربة بشأن مبررات اغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

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وعلى خلفية الجدل الذي أثاره داخل الولايات المتحدة اغتيال الجنرال الإيراني البارز بغارة أمريكية في العراق مطلع الشهر الجاري دون التنسيق مع الكونغرس، لا يزال ترامب وكبار المسؤولين في إدارته يصرون على أن سليماني كان يشكل "تهديدا وشيكا" على مصالح الولايات المتحدة، لكنهم لم يستطعوا بعد تقديم توضيحات مقنعة بشأن ما يقصدونه بهذه العبارة.

وذكر ترامب في حديث لقناة "فوكس نيوز"، الجمعة الماضي، أن سليماني كان يخطط لتدبير هجمات كبيرة على أربع سفارات أمريكية، غير أن بومبيو بدوره قال في مقابلة مع القناة نفسها: "لا شك أن سليماني كان يخطط لتدبير سلسلة هجمات وشيكة. لا نعرف بدقة متى وأين كانت ستحدث لكن هذا الخطر كان حقيقيا".

"There were a series of imminent attacks that were being plotted by Qasem Soleimani," Secretary of State Mike Pompeo says. "We don't know precisely when, and we don't know precisely where."



That last part seems significant.

pic.twitter.com/DSEzMST0vj — David Gura (@davidgura) January 10, 2020

ويصب هذا التضارب الزيت على نيران الجدل المستمر في الأوساط السياسية الأمريكية بشأن ما إذا كان اغتيال سليماني خطوة مطلوبة في الواقع.

وأعرب عدد من أعضاء الكونغرس، لا من الحزب الديمقراطي فحسب بل ومن الجمهوريين الموالين عادة لترامب، عن عدم رضاهم عن الموجز الذي عقدته الإدارة الأمريكية الأربعاء لإطلاع المشرعين على المعلومات الاستخباراتية التي قيل إنها دفعت البيت الأبيض إلى اغتيال الجنرال البارز.

وفي خطوة نادرة، ندد السيناتوران الجمهوريان، راند بول ومايك لي، علنا، بالموجز الذي استمر 75 دقيقة فقط، وقال لي إن ذلك كان "أسوأ موجز" حضره منذ دخوله مجلس الشيوخ قبل تسعة أعوام، واصفا إياه بأنه طإهانة للكونغرس وللدستور الأمريكي".

Republican senator Mike Lee blasts the Trump administrations post-Iran briefing, says they were told they could not dissent from Trump, couldn't debate it, and if Trump needed justification to go to war "I'm sure we could think of something" pic.twitter.com/bfyPqoSf8c — Andrew Lawrence (@ndrew_lawrence) January 8, 2020

من جانبه، أشار السيناتور الديمقراطي، كريس ميرفي، إلى أن إدارة ترامب لم تبلغ الكونغرس خلال الموجز عن أي خطط إيرانية لاستهداف أربع سفارات أمريكية، مضيفا أن هناك تفسيرين فقط لهذا الأمر: إما أن قناة فوكس نيوز تتلقى موجزا أكثر تفصيلا من الكونغرس أو أنه لم يكن هناك مثل هذه المخططات إطلاقا".

Let's be clear - if there was evidence of imminent attacks on four embassies, the Administration would have said so at our Wednesday briefing. They didn't.



So either Fox News gets higher level briefings than Congress...



or...wait for it...



there was no such imminent threat. — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) January 10, 2020

المصدر: RT + وكالات