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إنذار خاطئ عن "حادث" في محطة نووية جنوب شرق كندا

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إنذار خاطئ عن
www.opg.com
محطة بيكيرينغ النووية جنوب شرق كندا
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أعلنت سلطات أونتاريو الكندية، اليوم الأحد، عن وقوع "حادث" في محطة نووية في المقاطعة الواقعة جنوب شرق البلاد، لكن تبين لاحقا أن الإنذار خاطئ.

وقالت إدارة المقاطعة، في إنذار من حال طارئة أصدرته اليوم الأحد، وأرسلته للسكان المحليين عبر الرسائل النصية القصيرة، إن الحادث وقع في محطة بيكيرينغ قرب مدينة تورونتو، لكنها شددت على أنه لم يتم تسرب كميات غير طبيعية من الإشعاع.

وأوضحت السلطات المحلية أن "عناصر فرق الطوارئ يتعاملون مع حادث" في المحطة، بينما أوضحت أنه لا حاجة لاتخاذ إجراءات إضافية لحماية السكان المحليين.

لكن مصلحة الطاقة النووية في مقاطعة أونتاريو ذكرت لاحقا أن الإنذار تم إرساله عن طريق الخطأ، مشددة على أنه لا خطر يهدد الأهالي المحليين.

المصدر: رويترز

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