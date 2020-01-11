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الخطوط الجوية الأوكرانية: لن نطير فوق إيران بعد الآن

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الخطوط الجوية الأوكرانية: لن نطير فوق إيران بعد الآن
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طائرة لشركة "الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية"
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أعلنت شركة "الخطوط الجوية الدولية" الأوكرانية، اليوم السبت، أن الشركة قد غيرت مسارات رحلاتها بعد حادث إسقاط طائرة الـ"بوينغ" الأوكرانية بالقرب من العاصمة الإيرانية.

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وجاء أعلان الشركة بعد أن اعترفت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم السبت، بمسؤوليتها الكاملة عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية من طراز "بوينغ 737-800"، بصاروخ، "نتيجة خطأ بشري" بعيد إقلاعها من مطار الإمام الخميني، فجر الأربعاء الماضي. 

وأضافت الشركة الأوكرانية أن طائرتها المنكوبة لم تتلق أي تحذير من مطار طهران فيما يتعلق بوجود تهديد محتمل قبل إقلاعها.

وقال رئيس الشركة ونائبه، بإن الخطوط الدولية الأوكرانية نفت أيضا تلقيها إشارات إلى أن طائرة الركاب انحرفت عن مسارها الطبيعي، وقالت إنه كان ينبغي على السلطات الإيرانية إغلاق المطار.

ودعا المسؤولان إيران إلى تحمل كامل المسؤولية عن الحادث الذي راح ضحيته 176 شخصا، هم كل من كانوا على متن الطائرة.

المصدر: رويترز

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