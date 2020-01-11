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مذيعة في التلفزيون الإيراني: أحرجتونا أمام الجمهور!

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مذيعة في التلفزيون الإيراني: أحرجتونا أمام الجمهور!
إلميرا شريفي
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لامت مقدمة الأخبار في التلفزيون الإيراني، إلميرا شريفي، السلطات على طول تكتمها بخصوص حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية بضواحي طهران، الذي أدى إلى مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.

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وقالت إلميرا، اليوم السبت، في تغريدة لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": صمتم في الوقت الذي كان ينبغي لكم أن تأتوا للإعتذار والتوضيح! لماذا تحرجونا أمام الجمهور؟"

من جهته، أعلن التلفزيون الإيراني أن لا أحد من المسؤولين رد على اتصالات العاملين فيه لتقديم إيضاحات حول إسقاط الطائرة.

وأعلنت إيران اليوم السبت أن الطائرة الأوكرانية أسقطت "عن غير قصد"، يوم الأربعاء الماضي، وذلك نتيجة "خطأ بشري"، بعد أن حلقت قرب منطقة عسكرية حساسة.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن أسفه واعتذاره عن الحادث غير المتعمد، وأشار إلى أن "النزعة الأمريكية للمغامرة" كانت سبب الكارثة.

وتحطمت الطائرة الأوكرانية "Boeing 737-800" فجر الأربعاء الماضي، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف، عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.

المصدر: RT

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