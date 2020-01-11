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طهران تعتذر وتعرب عن أسفها لإسقاط الطائرة الأوكرانية وتعزي أهالي الضحايا

أخبار العالم

طهران تعتذر وتعرب عن أسفها لإسقاط الطائرة الأوكرانية وتعزي أهالي الضحايا
Reuters Evgenia Novozhenina
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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أعرب وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، عن أسفه واعتذاره عن إسقاط الطائرة الأوكرانية غير المتعمد، وأشار إلى أن "النزعة الأمريكية للمغامرة" كانت سبب الكارثة.

وقال ظريف في تغريدة على "تويتر": "يوم حزين. النتائج المبدئية للتحقيق الداخلي الذي أجرته القوات المسلحة تشير إلى أن خطأ بشريا، أثناء أزمة نجمت عن نزعة الولايات المتحدة للمغامرة، أدى لهذه الكارثة".

وأعلنت إيران اليوم السبت أن الطائرة الأوكرانية أسقطت في إيران "عن غير قصد"، يوم الأربعاء الماضي، وذلك نتيجة "خطأ بشري".

وقال التلفزيون الرسمي نقلا عن بيان عسكري، إن الطائرة الأوكرانية أسقطت في إيران بعد أن حلقت قرب منطقة عسكرية حساسة.

وقد تحطمت الطائرة الأوكرانية "Boeing 737-800" فجر الأربعاء الماضي، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف، عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.

المصدر: وكالات

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