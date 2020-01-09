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أول رد رسمي إيراني على دعوة ترامب لطهران إلى "التعاون"

أخبار العالم

أول رد رسمي إيراني على دعوة ترامب لطهران إلى
Reuters
مجلس الأمن الدولي
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قال سفير طهران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، إن بلاده تعتقد بأن ما وصف بدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعاون "لا يمكن تصديقها" في ظل فرض واشنطن عقوبات على طهران.

وأضاف روانجي في تصريحات صحفية، أن واشنطن بقتلها الجنرال قاسم سليماني "بدأت سلسلة جديدة من التصعيد والعداء تجاه إيران".

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يذكر أن قائد قوات فيلق "القدس" التابعة للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، قد قتل في هجوم جوي أمريكي بطائرة مسيرة حين خروجه من مطار بغداد الدولي فجر الجمعة الماضية. 

وردا على ذلك، استهدف الحرس الثوري قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في محافظة الأنبار غرب العراق بعشرات الصواريخ الباليستية (أرض -أرض) فجر يوم أمس الأربعاء.

المصدر: وكالات

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