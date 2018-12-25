بهرام قاسمي: تناغم البعض مع الإعلام الإسرائيلي يثير الشكوك والدهشة

قال المتحدث باسم الخارجیة الإيرانية بهرام قاسمي إن تناغم بعض الأشخاص مع الإعلام الإسرائيلي المناهض للثورة بهدف حرف التصریحات الإيرانية یثیر الشكوك ولا یمكن استیعاب مغزاه.

وجاءت تصريحات بهرام قاسمي في معرض رده علی ما وصفه بـ"الضجیح المفتعل حول تصریحات وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف في مقابلة مع صحیفة "لوبوان" الفرنسیة والتفسیرات الخاطئة والمغرضة لها".

وأضاف قاسمي الثلاثاء في حدیث لوكالة "إرنا" الإيرانية، "شهدنا في الأیام الأخیرة حلقة جدیدة من سلسلة الهجمات الإعلامیة والدعایات السلبیة التي استهدفت وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف بذریعة جانب من مقابلته المفصلة والمؤثرة حول الكیان الصهیوني أجرتها معه صحیفة "لوبوان" الفرنسیة البارزة".

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وصرح قاسمي بأنه ونظرا للتأثیر الكبیر الذي تركته مقابلة ظریف بشأن الـ"إیرانوفوبیا"، اتهم الإعلام العبري إلی جانب رادیو "فردا" وزیر الخارجیة بالكذب، مشيرا إلى أنه من المفارقة أن هناك بعض الأشخاص "عدیمي الوعي في الداخل وبالتزامن مع هذه الاتهامات یكررون تصریحات الحاقدین بشكل أو بآخر دون قراءة هذه المقابلة المفصلة".

وشدد المتحدث باسم الخارجیة الإيرانية على أن ما أدلی به ظریف في المقابلة حول إسرائيل هو ما كان قد صرح به الإمام الخمیني وقائد الثورة الإسلامیة بأن إسرائیل لن تكون موجوده بعد 25 عاما.

وبين أن جماعات وأفراد غیر واعین أو ضامرین للعداء من الداخل الایراني قد سایرت هذا النهج، ووصف قاسمي نهج هذه الجماعة الأخیرة بأنه نهج مدمر وضاغط، یتبعه بعض الأفراد ضد وزارة الخارجیة خلال السنوات الأخیرة بتغییر وتحریف مواقف ملائمة لمصالح البلاد إلی مواقف مضادة له.

ودعا الدبلوماسي الإيراني الراغبین بمتابعة تفاصیل السیاسة الخارجیة إلی مراجعة النص الكامل للمقابلة الصحفیة لتتضح لهم الحقیقة.

وكان ظریف قد أشار خلال مقابلة أجرتها معه الصحیفة الفرنسیة إلى تصريحات نتنیاهو التي أطلقها بالقرب من منشأة دیمونا النوویة والتي توعد خلالها بإبادة ایران، حیث بین وزیر الخارجیة الفارق بین هذه العبارة والموقف الإیراني منها منتقدا الرئیس الفرنسي والمسؤولین الفرنسیین الذین لم یبدوا أي رد فعل تجاه تهدیدات رئیس الوزراء الإسرائيلي.

المصدر: وكالة "إرنا" الرسمية