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"حرييت" عن أردوغان: نشرنا 35 عسكريا تركيا في ليبيا

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نقلت صحيفة "حرييت" التركية الأربعاء عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله، إن تركيا أرسلت 35 جنديا إلى ليبيا دعما لحكومة طرابلس لكنهم لن يشاركوا في المعارك.

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وكتبت الصحيفة نقلا عن أردوغان أن "تركيا ستتولى مهمة التنسيق... لن يشارك الجنود في أعمال قتالية".

والأسبوع الماضي صادق البرلمان التركي على مذكرة تجيز للحكومة إرسال عسكريين إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، في مواجهة قوات المشير خليفة حفتر قائد "الجيش الوطني الليبي".

المصدر: "أ ف ب"

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