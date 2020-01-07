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عقب إرسالها قوات إلى ليبيا.. تركيا توجه رسالة بالعربية إلى مصر

أخبار العالم العربي

عقب إرسالها قوات إلى ليبيا.. تركيا توجه رسالة بالعربية إلى مصر
Reuters Khalil Ashawi
جنود أتراك
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في رسالة "تطمينية"، استبعد ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، أن تكون بلاده ستحارب مصر أو أي دولة أخرى بعد أن قررت إرسال قوات إلى ليبيا.

وكتب أقطاي بالعربية في سلسلة تغريدات تضمنت تطمينات دون أن تخلو من اتهامات ضمنية: "من قال إن تركيا تريد الحرب ضد مصر أو ضد أي دولة.. تركيا تدافع عن الحكومة الشرعية في ليبيا بينما غيرها يدعم المتمردين والانقلابين.. لا تصدقوا إعلامكم فهو يكذب عليكم".

وتابع: "تركيا لن تخوض حربا ضد أي شعب مسلم فكيف يقولون إننا سنحارب شعب مصر... تواجدنا في ليبيا تلبية لطلب الحكومة الشرعية وليس لمواجهة أي جيوش أخرى عربية أو أجنبية .. نسعى لوقف الحرب وغيرنا يسعى إلى إشعالها".

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وكانت مصر وجهت قبل أيام تحذيرا لتركيا من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، مؤكدة أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبا على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمل مسؤولية ذلك كاملة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن الأحد، أن بلاده بدأت في توجيه جنود إلى ليبيا بشكل تدريجي، ضمن اتفاقية موقعة مع حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

المصدر: RT

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