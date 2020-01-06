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جنرال إسرائيلي بارز: اغتيال سليماني جزء من معركة أمريكية إيرانية على العراق

أخبار العالم

جنرال إسرائيلي بارز: اغتيال سليماني جزء من معركة أمريكية إيرانية على العراق
Reuters
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نأى الجيش الإسرائيلي بنفسه عن اغتيال قاسم سليماني في العراق، مشيرا إلى أنه لم يكن طرفا في هذه القضية.

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وصرح رئيس القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي اليوم الاثنين في مؤتمر نظمته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن الدولة العبرية "تتابع تطورات الوضع من الهامش"، مضيفا: "علينا النظر إلى عملية الاغتيال هذه كجزء من معركة تدور بين إيران وللولايات المتحدة من أجل طبيعة العراق".

وأكد أن اغتيال سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، سيجلب على الأرجح عواقب على إسرائيل أيضا، لافتا إلى أن الإسرائيليين لا دور لهم في القضية، وتابع: "من الجيد أن ذلك حدث بعيدا عنا".

وقال هليفي إن الجيش الإسرائيلي لم يرصد بعد أي محاولات من قبل "حركة الجهاد الإسلامي" الفلسطينية المدعومة من إيران لمهاجمة إسرائيل انتقاما على اغتيال سليماني، مضيفا أن الوضع في قطاع غزة غير مستقر إلا أن الظروف تحسنت للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد مع حركة "حماس".

وختم بالقول: "سنكون مستعدين لأي سيناريو في عام 2020".

المصدر: يديعوت أحرونوت

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