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نتنياهو عن اغتيال سليماني: واشنطن مارست حقها في الدفاع عن نفسها

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نتنياهو عن اغتيال سليماني: واشنطن مارست حقها في الدفاع عن نفسها
Reuters Ammar Awad
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أعرب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عن دعم تل أبيب لقرار الولايات المتحدة اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في العراق، فجر اليوم الجمعة.

واعتبر نتنياهو في تصريح مسجل وزعه مكتبه، وهو في طريق عودته إلى إسرائيل من اليونان، أن لدى الولايات المتحدة نفس الحق في الدفاع عن نفسها الذي تحظى به إسرائيل، محملا سليماني المسؤولية عن "مقتل مواطنين أمريكيين وكثير من أبرياء آخرين".

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وأضاف أن سليماني كان يخطط لتنفيذ مزيد من الهجمات، مشددا على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أمر باغتياله "يستحق كل الفضل لتصرفه بسرعة وبحزم وقوة".

وتابع: "إسرائيل تقف إلى جانب الولايات المتحدة في صراعها العادل من أجل السلام والأمن والدفاع عن النفس".

واغتيل سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس فجر اليوم بغارة أمريكية استهدفت موكبهما على طريق مطار بغداد.

المصدر: RT

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