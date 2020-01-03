رويترز: نتنياهو يقطع زيارته لليونان على خلفية اغتيال سليماني

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو يعتزم قطع زيارته إلى اليونان عقب اغتيال قائد فيلق الفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

من جانبها، أفادت مراسلتنا في القدس بأن نتنياهو استعجل موعد عودته إلى البلاد من اليونان، مضيفة أنه وجه تعليمات إلى وزراء الحكومة بعدم التعليق على اغتيال سليماني.

تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو الذي وصل أمس الخميس إلى أثينا للتوقيع مع زعيمي اليونان وقبرص على اتفاقية لنقل الغاز إلى أوروبا، أكد أمس، عشية استهداف سليماني، دعمه الكامل لأي خطوات أمريكية "دفاعا عن النفس".

وقال: "نقيم اتصالات مستمرة مع صديقتنا الكبيرة الولايات المتحدة، بما في ذلك من خلال المكالمة الهاتفية التي أجريتها بعد ظهر أمس. أود أن أقول شيئا واضحا: ندعم جميع الخطوات الأمريكية دعما كاملا وندعم حقها الكامل في الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها".

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وبعد مقتل سليماني بضربة جوية أمريكية في بغداد فجر اليوم الجمعة، سارعت السلطات الإسرائيلية إلى إغلاق منطقة جبل الشيخ في وجه المواطنين الإسرائيليين والسياح.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش وضع في حالة تأهب قصوى، خشية الانتقام من إيران أو حلفائها لمقتل سليماني.

المصدر: وكالات + RT