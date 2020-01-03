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موسكو: اغتيال سليماني خطوة متهورة تصعد التوتر في المنطقة

إسرائيل تغلق جبل الشيخ بعد اغتيال سليماني

أخبار العالم العربي

إسرائيل تغلق جبل الشيخ بعد اغتيال سليماني
Reuters
قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي
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سارعت إسرائيل إلى إغلاق منطقة جبل الشيخ في وجه الإسرائيليين والسياح، في أعقاب عملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، اللواء قاسم سليماني، التي تمت في العراق.

وطلبت الجهات المختصة الإسرائيلية، من الجمهور عدم التوجه إلى منطقة جبل الشيخ، في خطوة احترازية لأي رد قد تتعرض له إسرائيل بعد عملية الاغتيال، التي أعلنت الولايات المتحدة رسميا مسؤوليتها عن تنفيذها.

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وكان سليماني وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي، قد قتلا في ضربة جوية أمريكية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد فجر اليوم الجمعة.

واتهم أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. 

المصدر: وكالة "معا"

 

 

 

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