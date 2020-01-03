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واشنطن: بومبيو أبلغ لافروف بالتزام بلاده بعدم التصعيد مع إيران

أخبار العالم

واشنطن: بومبيو أبلغ لافروف بالتزام بلاده بعدم التصعيد مع إيران
RT
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بحث وزير الخارجية الأمريكي هاتفيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف آخر التطورات، إثر عملية اغتيال قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: "بحث وزير الخارجية بومبيو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف القرار الأخير للرئيس الأمريكي (دونالد) ترامب باتخاذ إجراءات دفاعية حاسمة لحماية الأمريكيين في الخارج، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، ردا على تهديد محدق بحياة الأمريكيين".

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وأضافت الخارجية الأمريكية: "وزير الخارجية الأمريكي أوضح (للجانب الروسي) أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بوقف التصعيد".

المصدر: "نوفوستي"

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