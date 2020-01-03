بومبيو بحث مع وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا ومسؤول صيني قرار اغتيال سليماني

كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه بحث قرار تصفية قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، مع نظيريه البريطاني والألماني، والمسؤول الصيني رفيع المستوى يانغ جيه تشي.

وكتب بومبيو في تغريدة على حسابه في "تويتر": "بحثت مع (وزير الخارجية البريطاني) دومينيك راب، القرار الأخير لاتخاذ إجراءات دفاعية للقضاء على قاسم سليماني. نعرب عن شكرنا لحلفائنا الذين يدركون التهديدات العدوانية المستمرة التي يشكلها فيلق القدس الإيراني. تبقى الولايات المتحدة ملتزمة بوقف التصعيد".

Discussed with @DominicRaab the recent decision to take defensive action to eliminate Qassem Soleimani. Thankful that our allies recognize the continuing aggressive threats posed by the Iranian Quds Force. The U.S. remains committed to de-escalation. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020

وفي تغريدة أخرى، كتب بومبيو: "لقد تحدثت اليوم مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانغ جيه تشي، لبحث قرار (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب، القضاء على سليماني ردا على تهديدات وشيكة لحياة الأمريكيين. جددت تأكيد التزامنا بوقف التصعيد".

I spoke today with Chinese Politburo Member Yang Jiechi to discuss @realDonaldTrump's decision to eliminate Soleimani in response to imminent threats to American lives. I reiterated our commitment to de-escalation. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020

كما كتب بومبيو أنه تحدث مع نظيره الألماني هايكو ماس بشأن "اتخاذ الإجراءات الدفاعية للقضاء على قاسم سليماني"، مؤكدا أن ماس أيضا "أعرب عن قلق بلاده من استفزازات النظام الإيراني العسكرية المستمرة".

Spoke with @HeikoMaas about @realDonaldTrump's decision to take defensive action to eliminate Qassem Soleimani. Germany is also concerned over the Iranian regime’s continued military provocations. The U.S. remains committed to de-escalation. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020

المصدر: وكالات