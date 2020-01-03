الحرس الثوري الإيراني يؤكد مقتل قاسم سليماني بقصف أمريكي قرب مطار بغداد

أكد الحرس الثوري الإيراني مقتل قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني بضربة أمريكية في بغداد. وأعلن البنتاغون أن الجيش قتل سليماني بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب.

وأعلن الحرس الثوري في بيان أن "الجنرال سليماني استشهد فجر الجمعة، في اعتداء نفذه طيران مروحي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.

وجاء في البيان: أن القائد الشامخ اللواء قاسم سليماني استشهد بعد عمر من الجهاد فجر اليوم الجمعة في هجوم لمروحيات أمريكية.



ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين: إن أمريكا نفذت ضربة جوية ضد أهداف لها صلة بإيران في بغداد.

وأكد التلفزيون العراقي الرسمي، فجر الجمعة، مقتل سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي، بغارة جوية قرب مطار بغداد.

وذكرت مصادر الحشد أن 5 من أعضائه قتلوا بالإضافة إلى اثنين من الزائرين كانوا في سيارتين استهدفهما قصف على مطار بغداد الدولي.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الحشد أن "الأمريكيين والإسرائيليين وراء مقتل سليماني والمهندس".

وتنذر عملية اغتيال سليماني والمهندس بتداعيات خطيرة قد تستدعي ردود فعل حربية تشعل المنطقة لفترة طويلة، استنادا إلى ما قاله قادة في الحشد الشعبي في الآونة الأخيرة من أن المعركة مع الولايات المتحدة باتت مفتوحة على كل الاحتمالات.

المصدر: وكالات