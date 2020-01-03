بوتين وماكرون: اغتيال سليماني قد يؤجج الوضع في المنطقة

أعرب الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقهما إزاء التصعيد الإقليمي المحتمل إثر اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

وأكدت الرئاسة الروسية في بيان لها، أن الزعيمين في المكالمة التي أجريت بمبادرة من الجانب الفرنسي، أعربا عن قلقهما إزاء اغتيال سليماني، وأكدا على أن هذه الخطوة الأمريكية قد تؤدي إلى تصعيد خطير يفاقم حدة التوتر في المنطقة.

المصدر: RT

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