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أنقرة: نشعر بقلق عميق إزاء التوتر الأمريكي الإيراني المتصاعد

ترامب: إيران لم تنتصر أبدا في أي حرب لكنها لم تخسر في أي مفاوضات

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ترامب: إيران لم تنتصر أبدا في أي حرب لكنها لم تخسر في أي مفاوضات
Reuters / JOSHUA ROBERTS
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
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نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء يوم الجمعة تغريدة، تحدث فيها عن الحرب والمفاوضات مع إيران.

وأفاد في تغريدته بأن "إيران لم تنتصر أبدا في أي حرب.. لكنها لم تخسر في أي مفاوضات".

وفي وقت سابق، شارك الرئيس الأمريكي على حسابه تحذيرا أمنيا نشرته السفارة الأمريكية في العراق،  طالبت فيها مواطنيها بمغادرة البلد فورا، وذلك بعد الضربة الأمريكية في بغداد، التي قتل فيها سليماني، والقيادي أبو مهدي المهندس. 

وجاء في نص التحذير:"بسبب التوترات المتصاعدة في العراق والمنطقة، نحث المواطنين الأمريكيين على مغادرة العراق فورا، وبسبب هجمات الميليشيا المدعومة من إيران على مجمع السفارة الأمريكية، تم إيقاف جميع العمليات القنصليّة، ويجب على المواطنين الأمريكيين عدم الاقتراب من السفارة".

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أول تغريدة للرئيس الأمريكي بعد مقتل سليماني

وأعلن التلفزيون الرسمي العراقي ومتحدث باسم "الحشد الشعبي"، فجر يوم الجمعة 3 يناير، مقتل قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني في قصف جوي أمريكي بالقرب من مطار بغداد استهدفه ومجموعة من قيادات "الحشد الشعبي" بينهم أبو مهدي المهندس، الرجل الثاني في الحشد.

وأكد مسؤول أمريكي فجر الجمعة في تصريح لـ"رويترز" مقتل سليماني والمهندس، قائلا إن واشنطن بانتظار التأكد من الحمض النووي من الجثتين.

ويصف الأمريكيون سليماني بـ"الرجل الأخطر" في الشرق الأوسط، الذي أدار معارك في مواجهتهم على مدار أعوام طويلة، وكان له دور كبير في بناء ودعم "حزب الله" اللبناني، والفصائل الشيعية في العراق، وتنفيذ عشرات العمليات السرية خارج إيران.

المصدر: RT + "تويتر"

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