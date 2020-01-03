أنقرة: نشعر بقلق عميق إزاء التوتر الأمريكي الإيراني المتصاعد

أعربت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم الجمعة، عن قلق أنقرة العميق إزاء التوتر الأمريكي الإيراني المتصاعد في المنطقة.

وقالت الخارجية إنه من الواضح أن العملية الجوية الأمريكية التي اغتيل فيها قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، ستفاقم انعدام الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة.

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وحذرت أنقرة من أن تحويل العراق لساحة صراع سيلحق الضرر بالسلام والاستقرار.

وأعلن التلفزيون الرسمي العراقي ومتحدث باسم "الحشد الشعبي"، فجر اليوم، مقتل قاسم سليماني في قصف جوي أمريكي بالقرب من مطار بغداد استهدفه ومجموعة من قيادات الحشد بينهم أبو مهدي المهندس، الرجل الثاني في الحشد.

وأكد مسؤول أمريكي فجر الجمعة لوكالة "رويترز" مقتل سليماني والمهندس، قائلا إن واشنطن بانتظار التأكد من الحمض النووي من الجثتين.

ويصف الأمريكيون سليماني بـ"الرجل الأخطر" في الشرق الأوسط، الذي أدار معارك في مواجهتهم على مدار أعوام طويلة، وكان له دور كبير في بناء ودعم حزب الله اللبناني، والفصائل الشيعية في العراق، وتنفيذ عشرات العمليات السرية خارج إيران.

المصدر: وكالات