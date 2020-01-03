خامنئي يهدد الأمريكيين بـ"انتقام ساحق"

أعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ثلاثة أيام حداد على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، مهددا الولايات المتحدة بأن انتقام ايران سيكون "ساحقا".

وقال خامنئي في بيان اليوم الجمعة: "انتقام ايران الساحق سيكون بانتظار الولايات المتحدة".

وأضاف أن "طريق قاسم سليماني لن يتوقف باغتياله، وقال: "ليعلم أصدقاء إيران وأعداؤها أن خط الجهاد والمقاومة سيستمر وبشكل أقوى".

ووصف المرشد الإيراني اغتيال "المجاهد والعزيز قاسم سليماني" بأنه "حادثة مرة.. لكن مواصلة القتال بعده وتحقيق النصر النهائي سيكون أكثر مرارة على منفذي جريمة قتله".

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وأشار خامنئي إلى أن الشعب الإيراني "سيخلد اسم الشهيد سليماني ومرافقيه الشهداء خاصة مجاهد الإسلام الكبير أبو مهدي المهندس".

وفي وقت سابق أكد علي الشيرازي، ممثل خامنئي في فيلق القدس، أن الانتقام لاغتيال سليماني واجب شرعي، وقال "سنحرم الأمريكيين النوم".

وقتل سليماني مع عدد من قياديي الحشد الشعبي العراقي في ضربة جوية أمريكية استهدفتهم في طريق مطار بغداد الدولي فجر اليوم الجمعة.

المصدر: RT