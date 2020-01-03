ممثل خامنئي في فيلق القدس: الانتقام لاغتيال سليماني واجب شرعي وسنحرم الأمريكيين النوم

أعلن علي الشيرازي ممثل المرشد الأعلى علي خامئي في فيلق القدس، أن الانتقام لاغتيال قائد الفيلق قاسم سليماني على يد القوات الأمريكية واجب شرعي.

وقال الشيرازي: "سنحرم الأمريكيين النوم"، مضيفا أن فيلق القدس يقف اليوم في الميدان أقوى مما كان عليه.

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وفي وقت سابق تعهد محسن رضائي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، والقائد السابق للحرس الثوري الإيراني، بأن طهران "ستنتقم بشدة من الولايات المتحدة لمقتل سليماني".

وكان سليماني وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي، قد قتلا في ضربة جوية أمريكية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد فجر اليوم الجمعة.

المصدر: RT