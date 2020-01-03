مستشار الرئيس الإيراني: من يتجاوز الخطوط الحمراء لإيران عليه تحمل التبعات

أعلن مستشار الرئيس الإيراني حسام الدين آشنا اليوم الجمعة، تعقيبا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في غارة أمريكية، أن من يتجاوز الخطوط الحمراء لإيران عليه تحمل تبعات عمله.

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وأكد مستشار الرئيس الإيراني، أن ترامب أدخل المنطقة في أخطر ظروفها، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحمل تبعات خطوتها.

ومن المنتظر أن يعقد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بعد قليل اجتماعا طارئا، لدراسة طبيعة الرد على اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وكتب محسن رضائي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، والقائد السابق للحرس الثوري الإيراني، عبر "تويتر" صباح اليوم، أن "إيران ستنتقم بشدة من الولايات المتحدة لمقتل سليماني".

سپهبد شهید #قاسم_سلیمانی به جمع برادران شهیدش پیوست ولی انتقام سختی از امریکا خواهیم گرفت.#انتقام_سخت — محسن رضایی (@ir_rezaee) 3 января 2020 г.

وكان الحرس الثوري قد أكد في وقت سابق من اليوم مقتل سليماني بضربة أمريكية في بغداد.

المصدر: RT



