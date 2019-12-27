 
مباشر
عاجل
مراسلنا عن مصدر عسكري: الجيش الوطني الليبي يسيطر على مقر رئاسة الأركان على طريق المطار في طرابلس

أردوغان يدشن أول سيارة كهربائية تركية (صور وفيديو)

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mz5h

أقامت السلطات التركية، اليوم الجمعة، في ولاية قوجة إيلي، مراسم رسمية لكشف الستار عن أول نموذجين للسيارة الكهربائية محلية الصنع، بحضور رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان.

إقرأ المزيد
تركيا تكشف عن مشروع سيارة كهربائية مصنعة محليا باستثمار 3.7 مليار دولار
تركيا تكشف عن مشروع سيارة كهربائية مصنعة محليا باستثمار 3.7 مليار دولار

وقال أردوغان، خلال مراسم التعريف بالسيارة: "نشهد يوما تاريخيا بالنسبة لتركيا التي يتحول حلمها إلى حقيقة بعد 60 عاما".

وأشار أردوغان إلى أن أكثر من 100 مهندس تركي "واصلوا ليلهم مع نهارهم" لإنجاز مشروع السيارة المحلية، وأعرب عن طموح تركيا لامتلاك سيارة مصنوعة بجهود مصممين ومهندسين أتراك ومنتجة بتكنولوجيا محلية، توصل اسم بلاده للعالم أجمع.

وشدد على أن تركيا لم تعد مجرد سوق للتكنولوجيا، الجديدة بل باتت من ضمن البلدان المنتجة والمصدرة لها للعالم بأسره.

وقال: "لم نحصل على ترخيص أو تفويض من أي جهة في مشروع السيارة المحلية، فنحن من نحدد جميع أنواع الخصائص الفنية للسيارة بأنفسنا".

إقرأ المزيد
الكشف عن أول فيديو
الكشف عن أول فيديو "للسيارة التركية المحلية"

وتحدث أردوغان عن بعض خصائص السيارة، حيث أوضح أنها "لن تلوث البيئة على الإطلاق لأنها ستعمل بدون انبعاثات تماما".

وأشار إلى أنه عند الانتقال إلى الإنتاج التسلسلي للسيارة عام 2022، ستنتج تركيا أول سيارة كهربائية محضة رياضية متعددة الأغراض غير كلاسيكية في أوروبا.

وأكد أردوغان أن البنية التحتية لشحن السيارة المحلية في تركيا ستكون جاهزة بالكامل بحلول عام 2022.

ولاحقا، قاد الرئيس التركي النموذج الأولي للسيارة المحلية، ورافقه وزير الصناعة والتكنولوجيا، مصطفى ورانك.

وقالت الحكومة التركية، في وقت سابق، إنها تخطط لإنتاج ما يصل إلى 175 ألف سيارة سنويا في إطار هذا المشروع، الذي يستقطب استثمارات بقيمة 22 مليار ليرة (3.7 مليار دولار) على مدى 13 عاما.

المصدر: الأناضول + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو متداول .. مواطن لبناني يحمل فأسا داخل أحد البنوك ويطالب بأمواله بالقوة