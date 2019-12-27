تركيا تكشف عن مشروع سيارة كهربائية مصنعة محليا باستثمار 3.7 مليار دولار

قالت تركيا إنها تخطط لإنتاج ما يصل إلى 175 ألف سيارة سنويا بموجب مشروعها لتصنيع سيارات كهربائية محليا.

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ومن المقرر أن يكشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، عن هذا المشروع الذي يستقطب استثمارات بقيمة 22 مليار ليرة (3.7 مليار دولار) على مدى 13 عاما.

وتركيا مصدر كبير بالفعل للسيارات لأوروبا، والتي تصنعها في تركيا شركات مثل "فورد" و"فيات كرايسلر" و"رينو" و"تويوتا" و"هيونداي".

وسيتلقى المشروع الجديد دعما حكوميا مثل الإعفاءات الضريبية، وإنشاء مصنع للإنتاج في بورصة بشمال غرب تركيا، وفقا لقرار رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية للبلاد.

وقال بيان إن خمسة طرز من السيارة الكهربائية ستنتج بقوة عاملة تزيد عن أربعة آلاف شخص، وأضاف أن الحكومة تضمن شراء 30 ألف سيارة بحلول 2035.

المصدر: "رويترز"