الكشف عن أول فيديو "للسيارة التركية المحلية"

نشرت مجموعة الشركات المشرفة على تصنيع السيارة التركية المحلية مقطع فيديو يظهر للمرة الأولى هذه السيارة أثناء سيرها على جسر عثمان غازي.

وحظيت مشاركات المجموعة للسيارة المحلية، التي ستعمل كهربائيا بنسبة 100 بالمئة، باهتمام كبير من المتابعين، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الخميس.

ومنذ مطلع الأسبوع، تكشف المجموعة يوميا عبر صفحتها على "تويتر"، عن تفاصيل جديدة للسيارة في إطار التعريف بها.

ومن المتوقع أن يشرف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بنفسه اليوم الجمعة، على قيادة السيارة لأول مرة على هامش مراسم التعريف بها، التي ستقام في قضاء غبزة، بولاية كوجا إيلي، شمال غربي تركيا.

فيديو جديد للسيارة التركية المرتقبة والتي سيعلن عنها غدا الجمعةhttps://t.co/uHA6NfwIMFpic.twitter.com/3Z4ImeT76b — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 26, 2019

المصدر: الأناضول