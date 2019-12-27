تركيا: نقاطنا في إدلب قادرة على الدفاع عن نفسها

أعلنت مصادر عسكرية تركية لوسائل الإعلام الرسمية، أن نقاط المراقبة التي أقامتها أنقرة في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب السورية "تستطيع الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم".

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وذكرت تلك المصادر لوكالة "الأناضول" الرسمية، اليوم الجمعة، على خلفية مواصلة الجيش السوري تقدمه في إدلب، أن النقاط التركية في المحافظة قادرة على خوض القتال في حال تعرضها لأي هجوم، مضيفة: "على الرغم من أن واجباتها في المنطقة تتمثل في مراقبة الأنشطة وإعداد التقارير عنها، إلا أنها قادرة على مواجهة أي هجوم ضمن نطاق الدفاع عن النفس".

وأكدت المصادر عدم وجود أي مخاوف أمنية لدى أنقرة بشأن نقاط المراقبة هذه وعملية إمدادها، مشيرة إلى وجود تنسيق بين تركيا وروسيا بهذا الشأن.

وتملك تركيا حاليا 12 نقطة مراقبة عسكرية في إدلب، بموجب الاتفاقات المبرمة بينها وروسيا وإيران ضمن "صيغة أستانا" بشأن إقامة منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وأفاد نشطاء سوريون قبل يومين باستعادة الجيش السوري بلدة معرحطاط التي تقع فيها نقطة مراقبة تركية، تعد النقطة الثالثة التي تقع حاليا في مناطق سيطرة القوات الحكومية.

المصدر: الأناضول