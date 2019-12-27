أثينا تصف خطط أردوغان لإرسال قوات إلى ليبيا بالتوسع العثماني الجديد..

قال نائب وزير الخارجية اليوناني ميلتاديس فارفيتسيوتيس تعليقا على خطط الرئيس التركي لإرسال قوات إلى ليبيا، إن أردوغان يلعب بالنار، وإن كل ما يستطيع فعله هو عزل نفسه أكثر.

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وذكرت وسائل إعلان يونانية أن نائب رئيس الدبلوماسية اليونانية بعث برسالة إلى تركيا في تصريح لإذاعة "سكاي" مفادها أن أثينا في "حالة تأهب".

وقال نائب وزير الخارجية اليوناني في هذا السياق: "إن ردود الفعل على التوسع العثماني الجديد تجري بكثافة، وتأتي من الجميع شرقا وغربا. أردوغان يلعب بالنار ويثير ردود أفعال ليس فقط من اليونان بل ومن جميع اللاعبين الدوليين".

وشدد ميلتاديس فارفيتسيوتيس في تصريحه على أهمية زيارة رئيس وزراء بلاده إلى البيت الأبيض في 7 يناير المقبل، مشيرا إلى أن اثينا تعمل على تدويل ما وصفها بمسألة الاستفزازات التركية بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخطط لإرسال قوات لدعم حكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس في مواجهة قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

أردوغان كان صرّح مؤخرا أنه يتوقع أن يمرر برلمان بلاده تفويضا بإرسال جنود إلى ليبيا يومي 8 و9 يناير المقبل، مستندا في ذلك إلى اتفاقية دفاع مشترك وقعت في المدة الماضية بين أنقرة وطرابلس، وأخرى بحرية أثارت حفيظة اليونان مدت خلالها تركيا منطقتها المائية الاقتصادية وجعلت لها حدودا بحرية مع ليبيا قرب جزيرة كريت اليونانية.

المصدر: ethnos.g + RT