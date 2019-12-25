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صحيفة ألمانية تتهم الناتو بـ "التدرب" للهجوم على روسيا

أخبار العالم

صحيفة ألمانية تتهم الناتو بـ
Reuters
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قالت صحيفة Junge Welt الألمانية، إن مناورات الناتو "المدافع عن أوروبا 2020"، ستكون أكبر عملية نقل للقوات الأمريكية إلى القارة الأوروبية خلال الـ 25 عاما الأخيرة.

وأشار كاتب المقال، إلى أنه وفقا لسيناريو المناورات، التي ستنطلق في بداية العام المقبل، سيقوم الجيش الأمريكي بنقل وحداته عبر الأطلسي إلى منطقة غرب أوروبا، ومن هناك إلى بولندا وبلدان البلطيق، لتصبح "أقرب ما يمكن من الحدود الروسية".

ويقول المقال: "من الناحية الرسمية، هذه تدريبات للقوات الأمريكية، لكن في الواقع، فإن بعض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ستتدرب على تنفيذ الهجوم في حال وقوع الحرب ضد روسيا".

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ووفقا لمعطيات الصحيفة الألمانية، يعتزم الأمريكيون في نطاق المناورات، اختبار فعالية الخدمات اللوجستية على طول الطريق الذي تنتقل به القوات إلى أوروبا، وستلعب ألمانيا دورا مهما جدا في هذه العملية.

المصدر: نوفوستي

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